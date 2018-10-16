Öğretmenlere beslenme konusunda hizmet içi eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi'nde geçen yıl öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen ve bakanlıkça sertifikalandıran hizmet içi eğitim programı, bu yıl da yapılıyor.

BESLENME EĞİTİMİ VERİLECEK

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde İstanbul, Antalya, Sinop, Trabzon, İzmir, Erzurum, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş ve Kayseri'de öğretmenlere beslenme konusunda eğitim verilecek.

ÇOCUKLARA HİKAYE KİTABI

Bugüne kadar 6 milyonun üzerinde çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşan proje, Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir ve Rize'nin eklenmesiyle 15 ilde uygulanıyor.

Bu yıl hizmet içi eğitimle bin öğretmene ulaşılması planlanıyor. Projenin mesajlarını çocuklara daha iyi aktarabilmek için hazırlanan okul öncesi ve 1. sınıflara yönelik üç hikaye kitabı da çocuklara dağıtılacak.

HEDEF SAĞLIKLI BESLENME

Yemekte Denge Projesi, Türkiye'de temel eğitimde öğrenim gören öğrencilerin ve ebeveynlerinin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve okullarda görev yapan çalışanların sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesine destek olmayı hedefliyor.