Öğretmenlere gideceği bölgeye göre teşvik

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 Eğitim Vizyonu adı verilen tanıtımla Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırladığı “2019-2023 Strateji Eğitim Planı” açıklanacak.

Yeni vizyon, eğitim sisteminin yanı sıra öğretmenlik mesleğine yönelik önemli değişiklikler de içeriyor.

BÖLGEYE GÖRE TEŞVİK

Plana göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğretmenlerin çalışmalarını desteklemek için teşvik mekanizması kurulacak. Bu kapsamda dezavantajlı bölgelere şartlarına göre ayrı teşvik verilmesi öngörülüyor.





ÖZLÜK HAKLARDA İYİLEŞTİRME

Teşvikler arasında maddi desteğin yanı sıra özlük haklarında da iyileştirme yapılması bekleniyor. İsteyen her öğretmenin bu bölgelerde çalışmasının önü açılırken, sözleşmeli öğretmenliğin de bitmesi düşünülüyor.

AKADEMİK MÜDÜR

MEB’in hayata geçirmeyi planladığı diğer bir proje de okulların yönetici kadrolarında yapacağı değişiklikler olacak.

Önümüzdeki dönemden itibaren okullardaki müdür ya da müdür yardımcısı kadrosuna getirilecek öğretmenlere yüksek lisans ve üstü programlardan mezun olma şartı geliyor.

Öte yandan bakanlık, atandıktan sonra kendi bölümleri dışında yan dallarda lisansüstü programlarda kendini geliştiren öğretmenlere birtakım teşvikler vermeyi de planlıyor.







