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Öğretmenlere seçim izni

Öğretmenler 14 Haziran ve 25-29 Haziran arasında idari izinli sayılacak.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 18:10..
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Öğretmenlere seçim izni

Türkiye 24 Haziran seçimine hazırlanıyor...

Siyasi partiler seçim çalışmalarına devam ederken, öğretmenlerin izin yapacağı tarihler de belli oldu.

İZİN TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Öğretmenlerimizin, mesleki çalışma takvimini hem bayramlarını güzelce geçirebilmeleri hem de seçim sürecinde demokratik haklarını rahatça kullanabilmeleri açısından revize ettik. Öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasını, 9-13 Haziran tarihleri arasında, görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını, 18-22 Haziran tarihleri arasında ise istedikleri il ve ilçelerde başvurularını yaparak yürütecekler. 14 Haziran Arife Günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar" ifadelerini kullandı.

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