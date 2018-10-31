Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi yeniden modellenecek

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tek tip, zorunlu bir yabancı dil eğitimi yerine herkesin ihtiyacını gözeten bir bakış açısının önemini vurguladı.

EĞİTİM UYGULAMASININ DOĞURDUĞU SONUÇLAR

Eğitim sürecinde yapılan uygulamaların doğurduğu sonuçların izlenmesi gerektiğini belirten zZiya Selçuk, yabancı dil eğitiminin "bir ortak müfredat yap, aynı ders saati sayısındaki aynı müfredatı bütün Türkiye'ye uygula" mantığıyla yürütüldüğünü ifade etti.

HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELLENECEK

Bakan Ziya Selçuk, "Dünyada bazı eğitim fakülteleri uygulama, bazıları araştırma ağırlıklı. Biz de bazı eğitim fakültelerini öğrenme öğretme ağırlıklı, uygulama ağırlıklı, eski öğretmen okullarının yeni versiyonu gibi kurabilir miyiz? Bunun ilgili bir mutabakatımız var. Öğretmen yetiştirmenin kaynağına da bir şey yapmak söz konusu olacak. Formasyon dediğimiz şeyin sistemi nasıl sıkıntıya soktuğuna şahitsiniz, bununla ilgili bir takım çalışmalar olacak. Bütün öğretmenlerin hizmet içi eğitiminin tümüyle yeniden modellenmesi söz konusu olacak. 4 sene içinde bütün öğretmenlerimizin ulaşabildiğimiz kadarıyla yüksek lisans sahibi olması konusunda bir hedef koymak, gözetmek söz konusu olacak" dedi.



