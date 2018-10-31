taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5023
Euro
6.22995
Altın
1214.525
Borsa
91320.11
Gram Altın
214.753

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi yeniden modellenecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütün öğretmenlerin hizmet içi eğitiminin tümüyle yeniden modellenmesi söz konusu olacak" dedi.

AA | 31.10.2018 - 16:14..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tek tip, zorunlu bir yabancı dil eğitimi yerine herkesin ihtiyacını gözeten bir bakış açısının önemini vurguladı.

EĞİTİM UYGULAMASININ DOĞURDUĞU SONUÇLAR

Eğitim sürecinde yapılan uygulamaların doğurduğu sonuçların izlenmesi gerektiğini belirten zZiya Selçuk, yabancı dil eğitiminin "bir ortak müfredat yap, aynı ders saati sayısındaki aynı müfredatı bütün Türkiye'ye uygula" mantığıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi yeniden modellenecek

HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELLENECEK

Bakan Ziya Selçuk, "Dünyada bazı eğitim fakülteleri uygulama, bazıları araştırma ağırlıklı. Biz de bazı eğitim fakültelerini öğrenme öğretme ağırlıklı, uygulama ağırlıklı, eski öğretmen okullarının yeni versiyonu gibi kurabilir miyiz? Bunun ilgili bir mutabakatımız var. Öğretmen yetiştirmenin kaynağına da bir şey yapmak söz konusu olacak. Formasyon dediğimiz şeyin sistemi nasıl sıkıntıya soktuğuna şahitsiniz, bununla ilgili bir takım çalışmalar olacak. Bütün öğretmenlerin hizmet içi eğitiminin tümüyle yeniden modellenmesi söz konusu olacak. 4 sene içinde bütün öğretmenlerimizin ulaşabildiğimiz kadarıyla yüksek lisans sahibi olması konusunda bir hedef koymak, gözetmek söz konusu olacak" dedi.

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi yeniden modellenecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

184
Bakan Akar bedellicilerle sohbet etti

Bakan Akar bedellicilerle sohbet etti

61
İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

57
İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti

129
İstanbul Havalimanı Avrupalıları endişelendirdi

İstanbul Havalimanı Avrupalıları endişelendirdi

180
Yerel seçimler öncesi İstanbul anketi

Yerel seçimler öncesi İstanbul anketi

273
Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM