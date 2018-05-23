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Öğretmenlerin mesleki çalışma programı hazır

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların tatile girmesinin ardından yaklaşık 1 milyon öğretmene yönelik düzenlenecek mesleki eğitim programının detaylarını belirledi.

AA | 23.05.2018 - 09:13..
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Tüm öğretmenler 30 saatlik eğitim programı kapsamında, çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi seminerleri ile afet eğitimine tabi tutulacak. MEB, öğretmenlerin yaz tatilinde okumasını tavsiye ettiği listeyi de güncelleyerek, doğa ve sanat eğitimine vurgu yapan yeni kitaplar ekledi.

SEMİNER TAKVİMİ HAZIRLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların tatile girmesinin ardından yaklaşık 1 milyon öğretmene yönelik düzenlenecek mesleki eğitim programının detaylarını belirledi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, mevzuat doğrultusunda 30 Haziran'a kadar sürmesi gereken seminer takvimi, bu yılki bayram ve seçim tarihi nedeniyle güncellendi. Öğretmenler, 14 Haziran arife günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

Öğretmenlerin mesleki çalışma programı hazır

FARKLI KENTLERDE TAMAMLAYABİLECEKLER

Öğretmenler, mesleki çalışma döneminin ilk haftalık bölümünü 9-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında seçimde görevli olanlar hariç olmak üzere, istemeleri halinde farklı il veya ilçelerdeki okullarda tamamlayabilecek.

Öğretmenler arife günü ve haziran ayının son haftası idari izinli sayılacağı için seminer programı 9 Haziran Cumartesi başlayacak. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları okulu kadrolarının bulunduğu okula dilekçeyle bildirecek.

AMAÇ ÖĞRETMENLERİN GELİŞİMİNE KATKI

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarında, eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimdeki verimliliğini artırmak, alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmeleri amaçlanıyor.

Eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmenin de hedeflendiği mesleki çalışmalarda, öğretmenlerin iş birliği halinde derslerin öğretimiyle ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) materyal göndermede farkındalık oluşturmak da amaçlanıyor.

Öğretmenlerin mesleki çalışma programı hazır

TAVSİYE KİTAPLAR OKUNACAK

Yerli ve yabancı yazarlardan belirlenen 45 kitap ile 50 film de eğitimler boyunca okul idaresinin uygun bulduğu saatlerde öğretmenlerce eleştirel gözle tartışılacak. MEB, öğretmenlerin yaz tatilinde okumasını tavsiye ettiği listeyi güncelleyerek, doğa ve sanat eğitimine vurgu yapan yeni kitaplar ekledi.

Ayrıca yaz tatili öncesinde öğretmenlerin doğa ve çevre eğitimi ile edebiyat ve sanatın eğitim ve öğretmenliğe yansıması konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla Richard Louv tarafından yazılmış Doğadaki Son Çocuk isimli kitabı ile Daniel Moulin'in yazdığı Eğitici Tolstoy gibi kitapların okunmasını istenecek.

Bakanlık, listeye bu yıl İsmail Gaspıralı'nın Eğitim Yazıları, Halide Nusret Zorlutuna'nın Benim Küçük Dostlarım, Steven Strogatz'ın Arkadaşlığın Matematiği gibi kitapları da ekledi.

Öğretmenlerin mesleki çalışma programı hazır

REHBER ÖĞRETMENLER SEMİNER VERİLECEK

Resmi kurumlarda görev yapan öğretmenlerin mesleki çalışma programına bu yıl yeni konular eklendi. Buna göre, 1 milyona yakın öğretmene, rehber öğretmenler tarafından çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi konusunda seminer verilecek.

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