Öğretmenlerin öğrenci evi ziyaretleri meyve veriyor

Öğretmenler, bir yandan öğrencilerinin başarısı için çaba sarf ederken diğer yandan da veli, öğrenci ve okul iş birliğini geliştirmek için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda ev ziyaretleri yapan öğretmenler, hem öğrencilerinin çalışma koşullarını yerinde görme fırsatı buluyor hem de veli okul ilişkisinin gelişmesini sağlıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, yaptığı açıklamada, göreve başladığı günden beri vatandaşlar ile devlet arasındaki birlik ve beraberliği geliştirmek için gayret sarf ettiklerini söyledi.

"OKULA OLAN İLGİYİ ARTIRIYORUZ"

30 bin öğrencisi bulunan ilçede öğretmenlerin 10 bin aileyi ziyaret ettiğini anlatan Atıf Çiçekli, "Veli ziyaretleriyle vatandaşlarımızın okula ilgisini artırmayı, veli, öğrenci ve okul iş birliğini geliştirmeyi, akademik başarıyı artırmayı ve beraberinde devlet millet kaynaşmasını sağlamayı amaçladık. Edremit Belediyesi olarak da öğretmenlerimize veli ziyaretlerine gittiklerinde ikram etmeleri için meşhur tatlımız lokumu gönderiyoruz, bu da tatlı bir dokunuş oldu." dedi.

"ÇOCUKLARDA DEĞİŞİMLER OLDU"

Ziyaretlerin veli öğrenci arasındaki bağları da güçlendirdiğini anlatan rehber öğretmen Burcu Yağız, "Ziyaretlerimizle velilerimizin okula olan ilgileri çok arttı. Çocuklarda çok büyük değişimler oldu. Öğrenciler öğretmenlerini evlerinde görünce çok etkileniyor. Onlara verdiğimiz değeri daha iyi anlıyorlar. Bu ziyaretler öğrencilerin derslerine de etki ediyor" ifadelerini kullandı.