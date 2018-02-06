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Öğretmenlerin özlük haklarını ihlal eden özel okullara ceza geliyor

Özel okullarda çalışan ve sözleşmelerinde veya mevzuatta belirtilen şekliyle özlük haklarını alamayan öğretmenler için özel okullara idari para cezası uygulamak için hazırlıklara başlandı.

AA | 06.02.2018 - 11:50..
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel okullarda çalışan ve sözleşmelerinde veya mevzuatta belirtilen şekliyle özlük haklarını alamayan öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici dahil tüm personel için özel okullara idari para cezası uygulamaya hazırlanıyor.

10 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince personel ücretlerini tam olarak ödemeyen, sigorta primlerini eksik yatıran, öğretmenleri çalışma saatlerinin üzerinde görev yapmaya zorlayan veya herhangi bir sebeple personelin özlük haklarını ihlal eden özel okullara 10 bin 147 lira idari para cezası uygulanacak.

Aynı fiilin tekrarı halinde bu rakam 50 bin 737 lira olarak uygulanacak, üçüncü tekrarda ise özel okul sürekli kapatılacak.

Öğretmenlerin özlük haklarını ihlal eden özel okullara ceza geliyor

Özel okullar haricindeki özel öğretim kurumları için illerde valilikler, özel okullar için ise Genel Müdürlük tarafından yürütülecek süreç ile özellikle öğretmenlerin haklarının korunması ve mağduriyetlerinin önlenmesi öngörülüyor.

MEB istatistiklerine göre, özel öğretim kurumlarında 300 bine yakın personel istihdam ediliyor.

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