Öğretmenlerin tiyatro oyunu beğeni topladı

Çocukları eğiten öğretmenler eğitimcilik görevlerinin yanısıra görev aldıkları sosyal ve kültürel faaliyetlerle de dikkat çekmeye devam ediyor.

TİYATRO GRUBU KURDULAR

Uzun yıllar Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Nazilli’de Halk Eğitimi Merkezi ve Nazilli Öğretmenevi başta olmak üzere birçok kurum bünyesindeki görev alan öğretmen ve idareciler ilçede bir ilke daha imza atarak tiyatro grubu da kurdular.





USTA OYUNCULARA TAŞ ÇIKARTTILAR

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan Öğretmenler Odası Tiyatro Topluluğu ilk kez sahnelediği komedi tarzındaki 'Evlere Şenlik' isimli tiyatro oyunuyla usta oyunculara adeta taş çıkarttı.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunu izlemek üzere binlerce sanatsever izdiham yaşattı.





İZLEYİCİLER BÜYÜK KEYİF ALDI

300 kişilik salon tıka basa dolarken yüzlerce izleyici ise salona giremeyince oyunun birkaç defa daha sahnelenmesini istedi. İzleyicinin gülmekten kırıldığı ve birbuçuk saat süren oyunda Nazilli ve çevresinin gelenekleri öğretmenler tarafından muhteşem bir performansla komedi tarzında sahneye uyarlandı.

EVLERE ŞENLİK OYUNUN KONUSU

Geçmişte aynı mahallede yaşayan biri zengin iki ailenin evde kalmış çocuklarının yıllar sonra evlenmek üzere geleneksel kız isteme merasimi, önyargılar ve sürpriz sonuçları yöresel mizah tarzıyla birleştirilerek iki perde şeklinde izleyiciye yansıtıldı.



