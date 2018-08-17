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Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı

MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları duyuruldu.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 14:55..
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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, eş ve sağlık durumu özürlerini kapsayan mazeret tayin sonuçlarını öğretmenlerin erişimine açtı.

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MAZERET DEĞİŞİKLİĞİ

MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı yaz tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçları belli oldu.

Sonuçlara Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı

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