Öğretmenlerini hediyelerle karşıladılar

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Ortaokulu’nun öğrencileri, 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonlanması ile iki aylık tatile çıkan öğretmenlerini sürprizle karşıladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı için mesai başı yapan farklı illerden Kocaeli’ne giden öğretmenlerine çeşitli hediyeler hazırlayan öğrenciler, 2 gün boyunca okulu süslediler.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Sabah saatlerinde ilk iş günü için okula giden öğretmenler, öğrencileriyle karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler. Öğrencilerin düzenlediği karşılama sürprizi için öğretmenler, duygusala alanlar yaşadı.

"ÖĞRETMENLERİMİZE SÜPRİZ YAPMAK İSTEDİK"

Düzenlenen programda konuşan okul müdürü Ekrem Kızıltaş öğrencilerinin teklifiyle öğretmenleri hediyelerle karşıladığını ifade ederek, "Öğrencilerimizin teklifiyle okulumuzun düzenlediği tatildeki öğretmenlerimizi ‘Okula ilk geldiği gün karşılayalım, özlediğimiz öğretmenlerimize hoş geldiniz diyelim’ dedik" dedi.

Daha sonra öğrenciler, öğretmenlerine hazırlanan hediyeleri verdiler. Öğretmenler ise duygusal anlar yaşarken, öğrencilerine teşekkür etti.