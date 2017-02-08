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Öğretmenlerini merak eden öğrenciler hayatlarını kurtardı

Konya Kulu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 öğretmeni merak eden öğrenciler öğretmenlerinin evine gidince hayatlarını kurtardı.

08.02.2017 - 12:50
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konya

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan bir okulda görevli D.S. (34), N.K. (34) ve V.D.’nin (47) sabah okula gitmemesi üzerine, öğrenciler öğretmenlerinin evine giderek zile bastı ancak kapıyı açan olmadı.

BAYGIN HALDE BULUNDULAR

Okula geri dönen öğrencilerin diğer öğretmenlerine durumu bildirmesi üzerine, öğrenciler ve öğretmenler eve tekrar gitti. Balkon kapısından eve girmeyi başaran öğretmenler, meslektaşlarını baygın halde bulunca ambulansa haber verdi. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan üç öğretmen, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAYMAKAM ZİYARET ETTİ

Öte yandan, Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, öğretmenleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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