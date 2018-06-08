Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları masaya yatırılıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) değerlendirme raporu ve sınava yönelik yapılabilecek iyileştirmeler konusu ele alındı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında yapılan Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısında 2017 KPSS ÖABT değerlendirme raporu tartışıldı.

ÖSYM, 2018'de başladığı yeni uygulamayla yedi rapor yayımladı. Sekizinci raporda ise 2017-KPSS ÖABT değerlendirmesi yer alacak.

RAPORLAR KURUMA YOL GÖSTERİYOR

Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM olarak büyük organizasyon kabiliyeti gerektiren yıllık takvimdeki sınavları başarılı şekilde gerçekleştirilirken, bu yılın başından itibaren de sınavlarla ilgili analizler yaparak, değerlendirme raporları yayımlamaya başladıklarını belirtti.

Analiz ve değerlendirmelerin sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkan verdiğini, ayrıca sınavları isteyen kurum, kuruluş ve politika yapıcılar için de yol gösterici olduğunu vurgulayan Mahmut Özer, özellikle yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin ve mezunlarının bu sınavlardaki performanslarını diğer yükseköğretim kurumları ile karşılaştırabilme ve böylece eğitimle ilgili süreçlerini de iyileştirme imkanı elde ettiklerini aktardı.