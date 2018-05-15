Öğretmenlik lisans programları tanıtılacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurulun koordinasyonunda iki yıl önce güncellenmesine başlanan öğretmenlik lisans programlarının tanıtımı amacıyla yarın YÖK'te bir toplantı düzenlenecek.

YENİ EĞİTİM YILINDA UYGULANACAK

Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katılımı öngörülüyor. Kamuoyu ile paylaşılacak güncellenen toplam 25 öğretmenlik lisans programı, ilk kez 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanacak.

Mevcut programlarla eğitime başlayan öğrenciler, aynı şekilde eğitimlerini sürdürecek. 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlayacak öğrenciler ise eğitimlerine yeni programlara göre devam edecek.