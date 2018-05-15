taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.283
USD
4,4578
EURO
5,2753
ALTIN
185,40
PETR
77,9800

Öğretmenlik lisans programları tanıtılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda güncellenen 25 öğretmenlik lisans programı, yarın düzenlenecek toplantıda kamuoyuna tanıtılacak.

AA | 15.05.2018 - 17:09..
  1. Haberler
  2. Eğitim

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurulun koordinasyonunda iki yıl önce güncellenmesine başlanan öğretmenlik lisans programlarının tanıtımı amacıyla yarın YÖK'te bir toplantı düzenlenecek.

YENİ EĞİTİM YILINDA UYGULANACAK

Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katılımı öngörülüyor. Kamuoyu ile paylaşılacak güncellenen toplam 25 öğretmenlik lisans programı, ilk kez 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanacak.

Mevcut programlarla eğitime başlayan öğrenciler, aynı şekilde eğitimlerini sürdürecek. 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlayacak öğrenciler ise eğitimlerine yeni programlara göre devam edecek.

Öğretmenlik lisans programları tanıtılacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bin 400 öğrenciye Harezmi Eğitim Modeli uygulandı
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, 50 okulda 258 öğretmen ve 1.400 öğrencinin katılımıyla uygulanan Harezmi Eğitim Modeli'nin kapanışında öğrencilerin çalışmaları sergilendi.
Ders muafiyeti sorununa KDK öğrenciyi haklı buldu
Kamu Denetçiliği Kurumu, dostane çözüm yolu kapsamında yaptığı görüşmeler sonrasında bir üniversite öğrencisi, daha önce aldığı derslerden muaf tutuldu.
KPSS için sıkça sorulan sorular ve cevapları yayınlandı
2018-KPSS lisans konulara açıklık getirmek amacıyla sıkça sorulan 32 soru ve cevabı yayınlandı.
Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu
YÖK Başkanlığında, YÖK Engelsiz Eğitim Çalıştayı ve Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akaryakıt fiyatlarına zam

Akaryakıt fiyatlarına zam

698
Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

372
Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları

Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları

481
İsrail'in Büyükelçisi, Tel Aviv'e gönderildi

İsrail'in Büyükelçisi, Tel Aviv'e gönderildi

205
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü

174
Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı

Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı

210
Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM