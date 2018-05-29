taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.471
USD
4,5837
EURO
5,3175
ALTIN
191,23
PETR
75,5800

Öğretmenlik müfredatına sağlık ayarı

Yükseköğretim Kurulu üyeleri (YÖK) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, güncellenen öğretmen yetiştiren lisans programları müfredatının sağlık boyutunu ele aldı.

AA | 29.05.2018 - 09:01..
  1. Haberler
  2. Eğitim

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, YÖK'te, DSÖ temsilcileri ile toplantı yapıldı. Ankara'da yapılan toplantıda, yeni YÖK kapsamında sağlık alanında gerçekleştirilen yapısal değişiklikler görüşüldü. Toplantıda, yeni öğretmen yetiştirme lisans programları müfredatının sağlık boyutu ele alındı.

MÜFREDATTA SAĞLIK VURGUSU

Yeni müfredattaki bağımlılık, bağımlılıkla mücadele, beslenme ve sağlık dersleri başlıkları altındaki doğal ve sağlıklı beslenme, obeziteyle mücadele, sağlıklı yaşam ve egzersiz, sağlıklı cinsel yaşam, büyüme ve gelişme konuları görüşüldü. Toplumun kanaat önderleri konumunda olan öğretmenlerin eğitimlerinde bu konuların yer almasının önemi vurgulandı.

Toplantıda, ayrıca DSÖ'nün de ilgi alanında olan yükseköğretimde göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar, uluslararası öğrenciler ve ülkelerinde savaş, işgal ve ilhak bulunan kişilerin diplomalarının denklik işlemleri için gerçekleştirilen çalışmalar anlatıldı.

Öğretmenlik müfredatına sağlık ayarı

SAĞLIKLI YAŞAM ALANI OLUŞTURMAK

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile gayrı resmi görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen toplantı, DSÖ temsilcileri tarafından da verimli bir toplantı olarak değerlendirildi.

DSÖ temsilcileri, Türkiye'de pek çok kurumla iş birliği yaptıklarını ve sağlığın sadece sağlıkçıların değil, herkesin sorumluluğunda olduğunu belirterek, sağlıklı yaşam alanları oluşturmak ve sağlıklı yaşam pratiklerini hayata geçirmek üzere üniversitelerle, YÖK'le daha yakın çalışmanın sağlıklı nesiller için önemini vurguladı.

Öğretmenlik müfredatına sağlık ayarı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

615
Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

300
Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

256
Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

201
Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

153
3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

138
Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94