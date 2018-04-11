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Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu başladı

Balıkesir'de başlayan kursta eğitim almayan öğretmenlere stajyer öğretmen adayı verilmeyecek.

İHA | 11.04.2018 - 08:56..
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Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu başladı

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi işbirliği ile 'Öğretmenlik Uygulama Danışmanlığı Eğitim Kursu' düzenlendi. Kursta amaçlanan ise, öğretmenlerin mesleklerinde daha yetkin olmalarını hedeflemek.

İDARECİLERE VE ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VERİLİYOR

‘Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitim Kursuna katılmayan öğretmenlere  stajyer öğretmen adayı verilemeyecek. Milli Eğitim Müdürlüğünün üniversitelerle iş birliği içinde öğretmenlik uygulamasına katılacak uygulama öğrencilerine rehberlikte bulunacak.

Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu başladı

Meslek öncesi deneyim sahibi olarak yetiştirilmelerine katkı sağlayacak yönetici ve öğretmenlere yönelik Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu ile okul idarecileri ve öğretmenlerine eğitim veriliyor.

Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu başladı

Balıkesir Yeni Öğretmenevinde başlayan ve 2 hafta sürecek kursa 66 okuldan 208 öğretmen, 66 Müdür ve 62 Müdür Yardımcısı katılıyor. Eğitim kursu  görmeyen öğretmenlere uygulama eğitimi öğrencisi verilmeyecek.

Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu başladı

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