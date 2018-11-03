Öğretmenlik yapmak için okuma yazma öğreniyor

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede zihinsel engelli vatandaşlara yönelik okuma-yazma kursu veriliyor.

Biri işitme, 5 zihinsel engelli kişiye yönelik açılan kursta okuma yazma öğretiliyor.

Haftanın her günü belli saatlerde gelen kursiyerler hem okuma-yazma öğreniyor hem de eğleniyor. İlçede boyacılık yaparak geçimini sağlayan Yakup Doğan’ın tek hayali ise öğretmen olmak.





ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR

Kursiyer Yakup Doğan, "Okuma-yazma öğreniyoruz. Saat 10:30’da geliyoruz. Dersimize devam ediyoruz. Okuma-yazmayı öğrendiğin zaman, diplomayı aldığın zaman belki kendini kurtarabilmek için ya öğretmen olursun ya da âlim olursun. Yani kendini kurtarırsın. Benim hayalim öğretmen olmak" dedi.

"OKUMA YAZMAYLA HAYATI SEVDİRİYORUZ"

Karakeçili Halk Eğitim Merkezi olarak okuma-yazma seferberliği kapsamında kursun açıldığını ifade eden Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı ve sınıf öğretmen Tolga Gürbüz, "Bizim açtığımız okuma yazma kurslarında dezavantajlı, bir şekilde diğer kişilerden geri kalmış kursiyerlerimize eğitim vermeye çalışıyoruz. Bunların okuma yazma öğrenmesi biraz zor olmakta. Ama biz daha çok emek vererek kendileri de emek harcayarak okuma öğrenmelerini gerçekleştiriyoruz. 5 tane kursiyerimiz var. Bunların hepsi dezavantajlı kişiler. Bir tanesi işitme engelli. İki tanesi zihinsel engelli. Bir tanesi konuşmakta zorluk çekiyor. Bunlara elimizden geldiği kadar okuma yazmayı öğretmeye çalışıyoruz. Hayata bağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.



