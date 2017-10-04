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Oğulcan Engin gece kulübünde kavga etti iddiası

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'in bir gece kulübünde kavga ettiği iddia edildi.

04.10.2017 - 14:46
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Oğulcan Engin gece kulübünde kavga etti iddiası

Sunuculuğunu Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in yaptığı 'Duymayan Kalmasın' programının iddiasına göre, bir gece kulübüne eğlenmeye giden Oğulcan Engin, kavgaya karıştı. Engin'in bulunduğu masayla yan masada bulunan şahısların 'Ne bakıyorsun?' tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü.

OĞULCAN'A PET ŞİŞE ATTILAR

Oğulcan Engin'e atılan pet şişenin kavganın fitilini ateşlediği iddia edildi. Çıkan arbede sonrası mekanın güvenlik görevlileri tarafları zorla yatıştırdı.

İLK KAVGASI DEĞİL

Engin, 19 yaşında Bebek'te bir kafede kavgaya karışıp karakolluk olmuş; 22 yaşında da Milano'da bir gece kulübünde dayak yiyip hastanelik olmuştu.

Oğulcan Engin gece kulübünde kavga etti iddiası

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