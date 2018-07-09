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Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

Çorlu'daki tren kazası sonrası, kendisine ulaşılamayan Oğuz Arda'dan acı haber geldi.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 09:37..
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Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde dün akşam yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu bir facia yaşandı.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 124 YARALI VAR

Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

AKRABASI TWİTTER'DAN DESTEK İSTEDİ

Trende akrabaları bulunan herkes bir umutla iyi haber bekledi. Bunlardan biri de sabaha kadar trende bulunan küçük kuzeni Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'i arayan Simge Akdağ'dı. Acılı kadın, akrabalarının kazada kaybolduğunu Twitter üzerinden duyurdu ve yardım istedi.

Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

ACILI HABERİ DE AKRABASI DUYURDU

Sosyal medya üzerinden bulunması için destek çağrısı yapılan küçük çocuk ve babası faciada hayatını kaybetti. Acılı haber, yine akrabası tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

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