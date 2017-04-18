19 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatıldı.

3 AY DAHA OHAL

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan tezkere üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimine ve ülkenin terör örgütlerine yönelik verdiği mücadeleye işaret ederek, OHAL uygulamasının böyle bir ortamda zorunluluk olduğunu belirtti.

"BU ŞEKİLDE DÜŞMANLARA KARŞI DAHA NET MÜCADELE VERİLECEK"

Alparslan, OHAL'in uzatılmasının haklı gerekçeleri olduğunun altını çizerek, "Bu şekilde devletimizin birlik ve beraberliğine kasteden düşmanlara karşı daha net bir mücadele ortaya konulacaktır." dedi.

OHAL 3 ay daha uzaltıldı VİDEO