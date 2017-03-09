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OHAL 3 ay daha uzatılacak

Mevcut durumda uygulamanın süresi 19 Nisan'da doluyordu. 3. kez 3 ay daha uzatılmasıyla OHAL bir yılı tamamlamış olacak.

09.03.2017 - 11:48
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OHAL 3 ay daha uzatılacak

OHAL 3 ay daha uzatılacak

Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım OHAL'in 3 ay daha uzatılacağını açıkladı.

SÜRE 19 NİSAN'DA DOLUYORDU

20 Temmuz'da başlayan OHAL uygulaması daha önce 11 Ekim ve 3 Ocak'ta 3'er ay süreyle uzatılmıştı. Mevcut durumda uygulamanın süresi de 19 Nisan'da doluyordu.

OHAL'in 3. kez 3 ay daha uzatılmasıyla 20 Temmuz 2016'da başlayan uygulama bir yıl tamamlamış olacak.

CHP'Lİ VEKİLİN SAKALLARI DAHA DA UZAYACAK

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, FETÖ'nün hain darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL'i protesto etmek için 20 Temmuz'dan itibaren sakallarını uzatmaya başlamıştı. Sakallarını ancak OHAL'in sona ermesiyle keseceğini söylemişti. Anlaşılan o ki CHP'li Atıcı'nın sakalları daha da uzayacak.

OHAL 3 ay daha uzatılacak

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