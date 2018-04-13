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OHAL 7. kez uzatılıyor

18 Nisan Çarşamba günü OHAL'in uzatılması Meclis'te görüşülecek.

İHA | 13.04.2018 - 12:53..
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OHAL 7. kez uzatılıyor

OHAL 7. kez uzatılıyor

OHAL'in uzatılması ile ilgili tezkere Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilk olarak 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, en son 18 Ocak tarihinde üç aylığına uzatılmıştı. Böylece OHAL uygulaması iki yılını doldurmuş olacak.

MGK TOPLANACAK

TBMM'de Çarşamba günü gerçekleşecek görüşme öncesinde, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) önümüzdeki hafta toplanarak, OHAL'in üç ay daha uzatılmasına ilişkin hükümete tavsiye kararı vermesi, ardından da Bakanlar Kurulu'nun OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkereyi Meclis'e göndermesi bekleniyor.

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