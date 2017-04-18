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OHAL için tezkere TBMM'ye sunuldu

OHAL'in 19 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

18.04.2017 - 10:29
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tezkere

Olağanüstü Hal (OHAL) 3 ay süre daha uzatılıyor.

BU GECE BAŞLIYOR

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan tezkerede, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 3 Ocak 2017 tarihli kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Nisan 2017 çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması kararının TBMM'ye arzının, MGK'nın 17 Nisan 2017 tarihli tavsiye kararı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunca bugün kararlaştırıldığı bildirildi.

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