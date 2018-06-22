OHAL Komisyonu bin 300 kişi için işe iade kararı aldı

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, OHAL kapsamında doğrudan Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaya devam ediyor.

KOMİSYONDA 240 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Komisyon bünyesinde 80'i raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görev alıyor.

108 BİN 905 BAŞVURU YAPILDI

Komisyona, bugüne kadar 108 bin 905 başvuru yapılırken, 21 bin 500 başvuru da karar verildi, 87 bin 405 başvurunun incelemesi ise devam ediyor. Komisyon tarafından bugün alınan kararlar sonrası, incelenen 21 bin 500 başvurudan, bin 300 müracaat için işe iade, 18 bin 200'ü için ret, bazı KHK'ler ile göreve iade edilen 2 bin başvuru için de ön inceleme kararı alındı.

Komisyon kararları, tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecek.