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OHAL Komisyonu'nun verdiği karar 42 bini buldu

Şu ana kadar 3 bin kişi işe iade edildi.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 09:54..
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İşlemleri İnceleme Komisyonu'na bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 125 bin oldu. Komisyon tarafından verilen karar sayısının 42 bini dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 83 bin oldu.

39 BİN KİŞİYE  RET

Komisyon tarafından, 09 Kasım tarihi itibariyle verilen karar sayısı 3 bin kabul, 39 bin ret olmak üzere toplam 42 bin kişi oldu. Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor.

Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacağı bildirildi.

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