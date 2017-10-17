FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi kanlı darbe girişiminden sonra adını sık sık duyduğumuz OHAL, bugün Meclis'ten geçerek 5. kez uzatıldı. Peki, OHAL nedir?

OHAL (Olağanüstü hal), bir ülkede temel hakların, özgürlüklerin ortadan kaldırılması, salgın hastalık, doğal afet, kamu düzeninin bozulması ve ekonomik krizin oluşmasında bu sorunların ortadan kaldırılıp, düzeltilmesi için uygulanacak kararları belirleyen ilandır.

OHAL'in ilanından sonra, OHAL'in ilan edilmesine neden olan sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için bütün çalışmalar yürütülür.

OHAL NEDEN İLAN EDİLİR

OHAL, anayasa gereği MGK'nın tavsiyesi ile Cumhurbaşkanı'nın başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilmekte. 1983 anayasasında OHAL'in hangi şartlarda ilan edileceği yer almaktadır.

1983 anayasasına göre "Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" durumlarında OHAL ilan edilir.

OHAL'İN SÜRESİ

OHAL'in ilanı Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır. Ardından Meclis onayını sunulur. Meclis OHAL'in süresini değiştirebilmektedir. Meclis dört ayı geçmemek şartıyla OHAL'in süresini uzatabilir. OHAL'in kaldırılması da yine Meclis tarafından karar verilir.