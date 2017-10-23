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Okan Kurt: 25 yıl sonra bile Demet'i aldatmam

Hülya Avşar'ın sözlerine şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt da cevap verdi.

23.10.2017 - 08:31
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Okan Kurt: 25 yıl sonra bile Demet'i aldatmam

Hülya Avşar geçen hafta Star TV’deki programında POSTA Gazetesi yazarlarından Mehmet Coşkundeniz'i konuk etmiş ve “Erkekler arada bir çaktırmadan eşlerini aldatırlarsa, evlilikleri uzun ömürlü olur” açıklamasını yapmıştı. RTÜK bu sözlerinden dolayı müeyyide uygulamayı kararlaştırmıştı.

"BENİM KOCAM GİBİ DELİKANLILAR DA VAR"

Demet Akalın da Hülya Avşar için “Kendisi gibi tüm kadınların ihanete uğramasını istiyor. Doğru adamı bulması için onu yatıra götüreceğim. Benim Okanım gibi delikanlılar da var” diye konuşmuştu.

"DEMET'İN ÜZERİNE GÜL KOKLAMAM"

Demet Akalın’ın Nisan 2012’de evlendiği, kızı Hira’nın babası Okan Kurt da topa girdi. Okan Kurt şöyle konuştu: "Hülya Hanım ‘Beni 5 yıl sonra anlarlar’ demiş. Ama ben 5 değil, 25 yıl geçse yine de karıma ihanet etmem. Çünkü Demet’e her gün yeniden aşık oluyorum. Üzerine gül koklamam. Kendime de karıma da saygım var.”

Demet Akalın ise “Okan 25 yıl sonra beni aldatabilir, o zaman sorun etmem” dedi. 

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