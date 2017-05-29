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Okan Kurt: İkinci çocuk için sözünü tutma sırası Demet’te

Okan Kurt, Demet Akalın’ı uzun süredir hayalini kurduğu eve kavuşturdu.

29.05.2017 - 09:55
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Demet Akalın ve Okan Kurt şimdilerde aldıkları milyon dolarlık lüks villayla gündemde. Çift, Beykoz’daki evlerinin yakınında bulunan Boğaz manzaralı villayı geçen hafta 5 milyon dolar (18 milyon TL) ödeyerek satın aldı. Hayalindeki eve kavuşan Akalın, mutluluğunu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da dile getirdi.

İKİNCİ ÇOCUK HATIRLATMASI

Akalın ve Kurt, önceki akşam ramazanın ilk iftarı için Bebek’teydi. Yemek sonrası Hira’yı Bebek Parkı’na götüren Kurt, villa hakkındaki sorulara yanıt verirken, eşine “ikinci çocuk” sözünü tutması için mesaj gönderdi: “Evin fiyatıyla ilgili konuşmam doğru değil. Fakat ben ev alarak sözümü tuttum, şimdi ikinci çocuk için sözünü tutma sırası Demet’te.”

Okan Kurt: İkinci çocuk için sözünü tutma sırası Demet’te

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