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Okan Kurt kızıyla hasret giderdi

Kızı Hira ile alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Okan Kurt'un durgun hali dikkat çekti.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 12:29..
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DD

Şarkıcı Demet Akalın’la evliliğini sonlandıran Okan Kurt, önceki gün kızı Hira’yla beraber bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

DEFALARCA ÖPTÜ

Milliyet'te yer alan habere göre, Hira’nın bakıcısı yanlarında hazır bulunurken kızını kucağından indirmeyen Kurt, bir dakika içerisinde kızını defalarca öperek hasret giderdi.

Hira’yla zaman geçiren Okan Kurt, oyuncak mağazasına giderek Hira’nın istediklerini aldı.

"BENİ KARIŞTIRMAYIN"

Alişan’ın eski eşi Demet Akalın için söylediği, "İçindeki pislik, kötülük, fesatlık hiçbir zaman bitmemiş hala bıraktığım yerdesin’ sözleri hatırlatılan Okan Kurt, ”Beni bu konulara karıştırmayın’ dedi.

Okan Kurt kızıyla hasret giderdi

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