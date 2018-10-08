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Okan Kurt'tan Fatih Ürek'e sert cevap

Okan Kurt, eski eşi Demet Akalın’ın yakın dostu Fatih Ürek’in “Okan Demet’i değil kendi ailesini seçti” sözlerine sert çıktı.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 08:18..
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Demet Akalın ile 6.5 yıllık evliliği 11 Eylül’de biten Okan Kurt, boşanma sonrası sessizliğini bozdu.

"YENİDEN DÖNECEĞİM"

Kurt, “Para bitti, evlilik bitti” eleştirilerine şu yanıtı verdi: “Bizim evliliğimiz hiçbir zaman para üzerine kurulmadı, o yüzden başlamadı ki... Borçlarımı yapılandırma yoluna gittim. En kısa sürede bunları atlatıp, ticari yaşantıma sağlam adımlarla yeniden döneceğim. Bizimle ilgili bu tarz algılar yaratılması çok yanlış.”

FATİH ÜREK'E CEVAP

Okan Kurt, Fatih Ürek’in “Okan Demet’in değil, kendi ailesinin yanında durdu” sözleri için de “Fatih Bey eğer imkanı varsa kendine bir aile kursun. Böyle başkalarını, karı kocayı ilgilendiren ailevi olaylar hakkında yorum yapmasın. Ailevi, namahrem konular bunlar. Kime ne anlatacağım? Bunlar iki kişiyi ilgilendiren durumlar, herkes saygı göstermeli, ortada biten bir evlilik var” dedi.

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