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Okan Kurt'tan Seda Sayan açıklaması

Seda Sayan'ın programında İbrahim Kutluay'ın görüntüleri yayınlanınca kriz çıkmıştı.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 07:58..
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Okan Kurt'tan Seda Sayan açıklaması

Seda Sayan, önceki gün Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'u programına konuk etti. Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a yer verilince ünlü şarkıcı çok bozuldu.

SEDA SAYAN ÖZÜR DİLEDİ

Demet Akalın, program biter bitmez de Seda Sayan'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Seda Sayan bu haberler üzerine açıklama yaptı. "Büyük bir özür borcum var. Çok sevdiğim, nikah şahidi olduğum Okan Kurt'tan özür diliyorum. Ekibim adına özür diliyorum. Senden ve eşinden özür diliyorum. Ben senin ablanım. Sen de beni kırmadın programıma geldin. Benim haberimin olması mümkün değil... Sabaha kadar ağladım. İster kabul edin, ister etmeyin... Ben sizden kendim ve ekibim adına özür diliyorum. Okan hayatımda kaybetmeyi isteyeceğim son delikanlı. Umarım özrümü kabul ederler... Kimseyle küs kalmak istemiyorum."

DEMET AKALIN ENGELİ KALDIRDI

Seda Sayan'ın özüründen sonra Okan Kurt da eşi Demet Akalın'ın instagram sayfası üzerinden yazılı bir açıklama yayınladı. "Değerli Dostlarım Seda ablamın programına ailecek katılarak , ailemiz gibi gördüğümüz ablamızın programında ona yeni yayın döneminde biraz da olsun desteğimizi hissettirmek için yanında olmak istedik. Kesinlikle Seda ablamın izni ve bilgisinde olmadığını düşündüğüm gereksiz bir olay oldu. Bu olayın ayrıca büyütülecek ve konuşulmaya değecek bir konu olmadığını da düşünüyorum. Teknik ekibin ve montajda çalışan kardeşlerimizin amatörlük içeren bu hataları için, yüreği güzel olan ablam gereğinden fazla onlar adına özrünü dileyerek, yine ne kadar büyük kalbi oldugunu herkese göstermiştir. Ben her zaman Seda annemin damadı olarak, o da benim uğurum nikah şahidim olmaya devam edecektir. Sevgi ve Saygılarımla Okan KURT "

Karşılıklı açıklamaların ardından Demet Akalın sosyal medya hesaplarında engellediği Seda Sayan'ı yeniden takip etmeye başladı.

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