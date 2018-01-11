Okan Yalabık'ın sevgilisi Ezgi Ayvalı

2. sezonunda da büyük ilgi gören "Vatanım Sensin" dizisinde William Charles Hamilton karakterine hayat veren Okan Yalabık’la bir süredir beraberlik yaşayan Ezgi Ayvalı, ilk kez birlikte fotoğraflarını yayınladı.

İLK BEĞENİ OKAN'DAN GELDİ

Yalabık’ın Balıkesir’de yaşayan ailesinin de sık sık ziyaretine giden Ayvalı, sevgilisiyle yüzlerinin yarısının göründüğü bir pozunu paylaştı. Gönderiyi ilk beğenen kişi de Okan Yalabık oldu.

Oyunculuğun yanı sıra prodüktörlük, yazarlık ve kostüm tasarımıyla ilgilenen 1990 doğumlu Ezgi Ayvalı’nın Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Araştırma Laboratuvarı’nda eğitim aldığı öğrenildi.