taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.194
USD
3,8016
EURO
4,5482
ALTIN
161,18
PETR
69,3700

Okan Yalabık'ın sevgilisi Ezgi Ayvalı

"Vatanım Sensin" dizilerinde rol alan Okan Yalabık, sevgilisiyle ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 13:36..
  1. Haberler
  2. Magazin

2. sezonunda da büyük ilgi gören "Vatanım Sensin" dizisinde William Charles Hamilton karakterine hayat veren Okan Yalabık’la bir süredir beraberlik yaşayan Ezgi Ayvalı, ilk kez birlikte fotoğraflarını yayınladı.

Okan Yalabık'ın sevgilisi Ezgi Ayvalı

İLK BEĞENİ OKAN'DAN GELDİ

Yalabık’ın Balıkesir’de yaşayan ailesinin de sık sık ziyaretine giden Ayvalı, sevgilisiyle yüzlerinin yarısının göründüğü bir pozunu paylaştı. Gönderiyi ilk beğenen kişi de Okan Yalabık oldu.

Oyunculuğun yanı sıra prodüktörlük, yazarlık ve kostüm tasarımıyla ilgilenen 1990 doğumlu Ezgi Ayvalı’nın Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Araştırma Laboratuvarı’nda eğitim aldığı öğrenildi.

Okan Yalabık'ın sevgilisi Ezgi Ayvalı

İlginizi Çekebilir
Defne Samyeli'den Tuba Büyüküstün açıklaması
Defne Samyeli'den 'Tuba Büyüküstün, Defne Samyeli'yi kıskanıyor' haberlerine açıklama geldi.
Çağla Şıkel'den Alişan'a Buse Varol uyarısı
Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Alişan'ın aşk hayatı hakkında konuştu.
Ricky Martin evlendi
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, hayatını Jwan Yosef ile birleştirdi.
Serenay Sarıkaya Bergen'i canlandıracak
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, iddialı yeni projeler çekmek için hazırlık yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

463
Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

41
PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

136
Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

84
Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

44
Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

78
Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM