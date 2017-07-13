Okay Gönensin yaşamını yitirdi

Sunucu Öykü Serter tatilde de boş durmuyor. Serter DJ kabininde tarzıyla çok beğenildi.

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Fikirci Bey yeni yazı: MUHALEFETİN SÜPERMENİ

Öyle bir hava estiriliyor ki sanırsınız yeni bir lider doğuyor. Sanki bir güneş yükseliyor. Babayiğit Kılıçdaroğlu çizip tatmin oluyorlar...