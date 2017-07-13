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Okay Gönensin yaşamını yitirdi

Çalışma hayatında Cumhuriyet gazetesinde başlayan Okay Gönensin, son olarak Vatan gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

13.07.2017 - 08:26
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Son zamanlarda Vatan gazetesinde köşe yazan Okay Gönensin, sabah 04.30'da hayatını kaybetti.

OKAY GÖNENSİN KİMDİR

Gönensin, 1975 yılında Cumhuriyet gazetesi yazı işlerinde çalışma hayatını başladı. 1981'de Cumhuriyet gazetesinin yazı işleri müdürü oldu. 1981 ile 1992 yılları arasında gazetenin yayımlanmasında önemli roller üstlendi.

1992 yılında Cumhuriyet gazetesinden ayrılarak Sabah gazetesinde çalışmaya başladı.

Sabah gazetesinde çalışırken grubun içerisinde Yeni Yüzyıl gazetesini çıkarmaya başladı.

Bu gazetenin Genel Yayın Yönetmeni oldu. Daha sonra Vatan gazetesine geçti ve köşe yazarlığına giriş yaptı.

Gönensin'in Can adında bir oğlu var.

Okay Gönensin yaşamını yitirdi

HASAN CEMAL DUYURDU

Okay Gönensin'in hayatını kaybettiğini gazeteci Hasan Cemal, Twitter'dan;  "Sevgili Okay Gönensin'i bu sabaha karşı kaybettik, içim yanıyor. Gazeteci milletinin başı sağolsun." sözleriyle duyurdu.

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