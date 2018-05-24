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Okey masasındaki cinayet davasında 25 yıl istemi

Okey masasında silahını kurcalarken Uğur Kaya'nın ölümüne sebep olan Serhat Kaya hakkında 25 yıl hapis cezası istendi.

DHA | 24.05.2018 - 10:38..
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde berberlik yapan Uğur Kaya, kahvehanede akrabalarıyla okey oynarken, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp masaya koydu.

"OYNAMA ŞU SİLAHLA"

Kaya, oyunda sıranın kendisine gelmesini beklerken, iddiaya göre silahla oynamaya başladı. Karşısında oturan akrabası Serhat Kaya, "Yanlışlıkla bir şey olacak. Kaza kurşununa kurban gideceğiz. Şaka gerçek olacak, oynama şu silahla" diyerek Uğur Kaya’yı uyardı.

"DOLDUR BOŞALT YAPIYORDU..."

Uyarının ardından tabancayı masanın üstüne bırakan Kaya, bir süre sonra ‘doldur boşalt’ yapmak istedi.

Bu sırada tabanca ateş aldı, mermi, bir tatlı firmasının imalathane bölümünde çalışan Serhat Kaya’nın alnına isabet etti.

Paniğe kapılan Uğur Kaya, önce Serhat Kaya’nın alnından akan kanı durdurmaya çalıştı, ardından tabancayı da olay yerinde bırakıp kaçtı.

Çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Serhat Kaya kurtarılamadı.

Okey masasındaki cinayet davasında 25 yıl istemi

5 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Olaydan 5 gün sonra polise teslim olan Uğur Kaya tutuklandı, hakkında ‘olası kast ile adam öldürme’ suçundan dava açıldı.

SAVCI 25 YIL İSTEDİ

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Uğur Kaya, tarafların avukatları ve olayda yaşamını yitiren Serhat Kaya’nın yakınları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanığın olay sırasında uyarılara karşın ‘doldur boşalt’ işlemini birden fazla kez yaptığını, hayatın olağan tecrübelerine göre bu işlem sırasında tabancanın patlayabileceğini bilerek ve isteyerek yapması nedeniyle sanığın ‘olası kast ile adam öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"KAZAYLA OLDU, PİŞMANIM"

Sanık Uğur Kaya ise savunmasında olayda kasıt olmadığını, tabancanın kazayla ateş aldığını söyleyerek, "Serhat Kaya benim uzaktan akrabam olur. Kendisiyle bir husumetim yoktur. Ancak o dönem başka biriyle husumetimden dolayı tabancayı yanımda taşıyordum. Okey oynarken tabanca elimdeyken kazayla patladı. Serhat’a ilk müdahaleyi ben ceketimle tampon yaparak yaptım. Olayın heyecanıyla kaçtım. Ancak daha sonra teslim oldum. Olayda kasıt yoktur, kesinlikle kazayla oldu. Pişmanım." dedi.

Sanığın avukatı ise esasa yönelik savunmalarını hazırlamak için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, ek süre talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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