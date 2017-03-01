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ÖKK'yı işgal etmek isteyen hain: FETÖ ile irtibatlıydım

Daha önce darbe girişiminden 3 gün önce haberi olduğunu itiraf eden Bekir Kurt mahkemede "FETÖ ile irtibatlıydım, darbeyi bilmiyordum" dedi

01.03.2017 - 12:31
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ÖKK'yı işgal etmek isteyen hain: FETÖ ile irtibatlıydım

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen eski Kurmay Albay Ümit Bak ve Kurmay Yarbay Mehmet Ali Çelik'in de aralarında bulunduğu 69 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, sanıkların savunmaları alınmaya devam ediliyor.

"FETÖ İLE İRTİBATLIYDIM"

Duruşmada savunma yapan sanık teknisyen eski başçavuş Bekir Kurt, ÖKK Lojistik Destek Bakım bölümünde görev yaptığını söyledi. Terör örgütü ile irtibatlı olduğunu itiraf eden Kurt, "Gülen cemaati veya hizmet hareketi olarak bilenen ve 15 Temmuz'dan sonra terör örgütü olduğunu anladığım FETÖ ile irtibatlıydım. Çocuk yaşta tanıştım. Ortaokul sürecinde, meslek hayatımda kendileriyle görüştüm. 12 Temmuz'da en son görüştüm. 15 Temmuz'a kadar bu hain yapılanma olduğunu bilmiyordum. Görüştüğüm kişilerden hiçbirinde kötülük, art niyet sezmedim. Hiçbir şeklide de benden kanunsuz, beni zora sokacak istekleri olmadı." diye konuştu.

Sanık Kurt, daha önce verdiği ifadelerinde de bu yapının çökertilmesi için bildiklerini anlattığını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

BİLMİYORDUM DİYOR AMA...

Bekir Kurt, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklandığu sırada ilk ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün önce Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 'cemaat abisi' olduğunu belirttiği 'Nesimi' isimli bir kişiyle kendi evinde görüştüğünü, burada darbe yapılacağını öğrendiğini söylemişti.

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