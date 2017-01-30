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Oklu kirpi baraj gölündeki çalışmayı durdurdu

Atatürk Barajı Gölü tünellerinde nesli tükenmek üzere olan 5 oklu kirpinin bulunması üzerine tünel çalışmalarına ara verildi.

30.01.2017 - 12:02
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, baraj gönü tünellerdeki çalışmaları sırasında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 5 oklu kirpiye rastladı.

NESLİ TÜKENMEK OLAN KİRPİLER DOĞAYA BIRAKILDI

Bunun üzerine tünel çalışmalarına ara verildi ve durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Çalışma sahasına gelen uzmanlar, üç günlük çalışma sonucu kirpileri bulundukları yerde yakaladı.

Oklu kirpi baraj gölündeki çalışmayı durdurdu

KORUMA ALTINA ALINDILAR

Nesli tükenmekta olan kirpilerin doğal ortama bırakıldığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bakanlığımıza bağlı iki genel müdürlüğümüz uyum içerisinde yaban hayatına sahip çıkmıştır. Kirpiler bulundukları yerden alınarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra, sakınca görülmemesi üzerine ait oldukları doğaya bırakılarak, koruma altına alındılar" dedi.

Oklu kirpi baraj gölündeki çalışmayı durdurdu

Oklu kirpi baraj gölündeki çalışmayı durdurdu

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