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Okmeydanı Baruthanesi restore ediliyor

Okmeydanı'daki 440 yıllık tarihi baruthane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alındı.

AA | 02.07.2018 - 09:56..
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  2. Kültür Sanat

Osmanlı döneminde Beyoğlu'nda yaptırılan 440 yıllık Okmeydanı Baruthanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek.

Belediye, Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulunun onay vermesi üzerine, 1578'de yaptırılan tarihi baruthaneyi aslına uygun şekilde restore etmek için çalışmalara başladı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, restorasyon faaliyetleri kapsamında ilk olarak baruthanenin çevresinde gerekli önlemler alındı. Baruthanenin etrafı çelik bariyerlerle kapatıldı ve ardından çevresindeki bazı betonarme yapılar yıkıldı.

Okmeydanı Baruthanesi restore ediliyor

OFİS OLARAK HİZMET VERECEK

Yapıda özgün kalan malzemelerin koruma altına alınmasının ardından çimento harçlı sıvalar raspa edilerek özgün taş duvarlar ortaya çıkarıldı. Ot ve bitkilerin sardığı baruthane titiz bir çalışmayla temizlendi. Yıkıntı ve moloz atıkları kaldırılarak baruthanenin toprak altında kalan yapıları ortaya çıkarıldı.

Geçmişte depremden zarar gören baruthane, olası bir depreme karşı da güçlendiriliyor. Baruthane duvarlarının hasar gören yerlerinin onarılmasının ardından kubbeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulunun statik uzmanlarının uygun bulduğu yöntemle güçlendirilecek.

Restorasyonu 2019'da tamamlanması planlanan baruthanenin ofis olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Okmeydanı Baruthanesi restore ediliyor

OKMEYDANI BARUTHANESİ

Baruthane, 1578 yılında Topçu Ocağı Bölükbaşlarından Mustafa'ya verilen, yeniçeri odalarının bulunduğu Okmeydanı'nda bir imalathane inşa edilmesi emriyle yapıldı. Baruthanede, 1596'da çıkan ve can kayıplarının yaşandığı yangın nedeniyle üretime son verildi.

Hasar gören bina, 1792 yılında yeniden yaptırıldı. Sultan Mahmut döneminde ateşli silahlara duyulan ilginin artmasıyla Bahriye Fişekhanesi oluşturularak yapı tekrar kullanılmaya başlandı.

Baruthane, 1896'da İstanbul'da yaşanan büyük depremde hasar gördü. Kaynaklarda yapının en son 1920'li yıllarda Kuzey Saha Komutanlığına ait olduğu belirtiliyor.

Okmeydanı Baruthanesi restore ediliyor

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