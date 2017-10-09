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Okmeydanı Eğitim Araştırma'da tartıştığı görevliyi vurdu

Akrabasını Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götüren zanlı, tartıştığı görevliyi vurdu.

09.10.2017 - 07:31
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Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşti. İsmi henüz öğrenilemeyen şüpheli akrabasını getirdiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde bilinmeyen bir nedenle hasta karşılama görevlisi Erdi Yiğit ile tartıştı. Şüpheli kişi Yiğit'i önce bıçakladı, ardından da kaçmaya çalışan Yiğit'in arkasından silahla ateş etti.

Okmeydanı Eğitim Araştırma'da tartıştığı görevliyi vurdu

RASTGELE ATEŞTE TAKSİCİ DE YARALANDI

Kurşunların isabet ettiği Yiğit, ağır şekilde yaralandı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlarla hastanenin önünde taksicilik yapan Turan Kaleli'de (51) hafif şekilde yaralandı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Yiğit'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaçmaya çalışan şüpheli ise olay yerine gelen polislerce kıskıvrak yakalandı. Olay sonrası hastanenin acil servisi gece saat 01.00'den itibaren kapatıldı. Gelen hastalar ise diğer hastanelere yönlendirildi.

Okmeydanı Eğitim Araştırma'da tartıştığı görevliyi vurdu

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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