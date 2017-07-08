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Okmeydanı Kavşağı'nda şüpheli pankart alarmı

Okmeydanı'nda köprü altında yol kenarındaki tellere bağlanmış şüpheli pankart ve pankartın ucundaki piknik tüpü polisi alarma geçirdi.

08.07.2017 - 08:51
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Şişli TEM- Okmeydanı  bağlantı yolunda saat 06.30 sıralarında yol kenarındaki tellere bağlanmış pankart ve ucundaki piknik tüpünü görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattıktan sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

PİKNİK TÜPÜ FÜNYEYLE PATLATILDI, PANKART İNCELENMEK ÜZERE KALDIRILDI

Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giydikten sonra piknik tüpüne  fünye yerleştirerek patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan tüp boş çıktı.
Piknik tüpü ve pankart incelenmek üzere götürüldü. Şüpheli pankart nedeniyle bir süre kapalı kalan TEM Okmeydanı bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.
Okmeydanı Kavşağı'nda şüpheli pankart alarmı


Okmeydanı Kavşağı'nda şüpheli pankart alarmı

Okmeydanı Kavşağı'nda şüpheli pankart alarmı

Okmeydanı Kavşağı'nda şüpheli pankart alarmı

Okmeydanı Kavşağı'nda şüpheli pankart alarmı

Okmeydanı Kavşağı'nda şüpheli pankart alarmı

Okmeydanı Kavşağı'nda şüpheli pankart alarmı

Okmeydanı Kavşağı'nda şüpheli pankart alarmı

Okmeydanı Kavşağı'nda şüpheli pankart alarmı

Okmeydanı Kavşağı'nda şüpheli pankart alarmı

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