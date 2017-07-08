Okmeydanı Kavşağı'nda şüpheli pankart alarmı

Şişli TEM- Okmeydanı bağlantı yolunda saat 06.30 sıralarında yol kenarındaki tellere bağlanmış pankart ve ucundaki piknik tüpünü görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattıktan sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

PİKNİK TÜPÜ FÜNYEYLE PATLATILDI, PANKART İNCELENMEK ÜZERE KALDIRILDI

Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giydikten sonra piknik tüpüne fünye yerleştirerek patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan tüp boş çıktı.

Piknik tüpü ve pankart incelenmek üzere götürüldü. Şüpheli pankart nedeniyle bir süre kapalı kalan TEM Okmeydanı bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.





































