Okmeydanı'nda şüpheli pankarta müdahale

Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlara genelde Avrupa takımları yedek kadroyla çıkardı. Büyük bir başarı gösteren Beşiktaş bu algıyı kırdı.

Demet Akalın önceki gün Işıl Reçber ve Fatih Ürek ile Etiler Akmerkez’deydi

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Arktik Okyanusu en az 16 yıl balıkçılığa kapatıldı

Birleşmiş Milletler ve dokuz ülke tarafından 2 Aralık'ta Arktik Okyanusu'nda en az 16 yıl ticari balıkçılık yapılmasını yasaklayan bir anlaşma imzalandı.