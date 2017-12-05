Okmeydanı'nda şüpheli pankarta müdahale

Okmeydanı'nda Piyalepaşa Caddesi üzerindeki bir binanın birinci katının penceresine asılan pankartı görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak bomba imha ekibine durumu bildirdi.
BOMBA İMHA EKİPLERİ İNCELEDİ
Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından, pencereye asılan pankart indirildi. Üzerinde yazıların olduğu pankart incelenmek üzere emniyete götürülürken, trafiğe kapanan cadde incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.