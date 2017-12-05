taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.215
USD
3,8777
EURO
4,6063
ALTIN
159,01
PETR
62,5000

Okmeydanı'nda şüpheli pankarta müdahale

İstanbul'un Okmeydanı semtinde bir binanın birinci katına asılan şüpheli pankart polis ekiplerini alarma geçirdi.

DHA | 05.12.2017 - 07:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Okmeydanı'nda Piyalepaşa Caddesi üzerindeki bir binanın birinci katının penceresine asılan pankartı görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak bomba imha ekibine durumu bildirdi.

Okmeydanı'nda şüpheli pankarta müdahale

BOMBA İMHA EKİPLERİ İNCELEDİ

Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından, pencereye asılan pankart indirildi. Üzerinde yazıların olduğu pankart incelenmek üzere emniyete götürülürken, trafiğe kapanan cadde incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Okmeydanı'nda şüpheli pankarta müdahale

Okmeydanı'nda şüpheli pankarta müdahale

Okmeydanı'nda şüpheli pankarta müdahale

Okmeydanı'nda şüpheli pankarta müdahale

Okmeydanı'nda şüpheli pankarta müdahale

Okmeydanı'nda şüpheli pankarta müdahale

Okmeydanı'nda şüpheli pankarta müdahale

İlginizi Çekebilir
Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı
Karaman'da Fatma Ç., evde tartıştığı eşi Hasan Ç.'yi sırtından bıçakladı.
Malatya’da yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi yakalandı
Devriye görevi yapan polis, yüzleri maskeli ve ellerinde pompalı tüfek bulunan 2 kişiyi yakaladı.
Tunceli'de terör operasyonu
Pülümür Vadisi'ndeki Alacık köyü yakınlarında, toprağa gizlenmiş 16 adet boru tipi el yapımı patlayıcı ve bir silah ele geçirildi.
Amasya ve Antalya'da eski koca cinayetleri
Amasya'nın Suluova ilçesinde ve Antalya'da iki ayrı kadın cinayeti yaşandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in evi önünde toplandı

Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in evi önünde toplandı

104
ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

18
Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

17
Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

9
Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

20
ABD'nin 6 müslüman ülkeye vize yasağına onay

ABD'nin 6 müslüman ülkeye vize yasağına onay

14
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM