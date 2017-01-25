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Okmeydanı'nda tamirhanede yangın çıktı 1 kişi yaralandı

Okmeydanı'nda otomobil tamirhanesinde ısınmak için tenekede yakılan ateşten kıvılcım sıçraması sonucu 2 otomobil yandı, 1 kişi yaralandı.

25.01.2017 - 15:12
  1. Haberler
  2. İç Haber

Olay, saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Piyalepaşa Mahalesi Yıldırım Beyazıt Sokak’taki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde 2 vatandaş araçlarını Mehmet İnal’ın tamirhanesine getirdi.

KIVILCIM SIÇRADI

Tamirat devam ettiği esnada içeride ısınmak için yakılan tenekedeki ateşten araçlara kıvılcım sıçradı. Bir anda alev alan otomobiller tamirhanede patlama etkisi oluşturdu.

Okmeydanı'nda tamirhanede yangın çıktı VİDEO

1 KİŞİ YARALANDI

O esnada içeride olan bir vatandaş da alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan şahsı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu tamirhanede maddi hasar meydana gelirken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Okmeydanı'nda tamirhanede yangın çıktı 1 kişi yaralandı

KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tamirhanede patlama benzeri bir alev çıkıyor. Ardından vatandaşlar koşmaya başlıyor. Bir süre sonra tamirhaneden alev topuna dönen bir şahıs çıkıyor. Şahıs etrafta bir süre koştuktan sonra yere yatıyor. Şahsı çevredeki vatandaşlar güçlükle söndürüyor Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Okmeydanı'nda tamirhanede yangın çıktı 1 kişi yaralandı

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