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Okmeydanı’nda terör operasyonu

Okmeydanı'nda terör örgüt DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi.

18.01.2017 - 22:20
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, akşam saatlerinde Vatan Caddesi’nde toplandı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Okmeydanı’nda belirlenen adrese gitti. Operasyona diğer şubelerde ekipler, sivil polisler, itfaiye ve polis helikopteri de destek verdi.

Operasyonun yapıldığı bölgede zırhlı araçlar ve çok sayıda polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Harekete geçen polis ekipleri, itfaiye merdivenin yardımıyla binanın camından içeri girdi. Polis ekiplerinin ellerindeki balyoz ve koçbaşları da dikkat çekti

Polisin Okmeydanı’ndaki operasyonu sürüyor.

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