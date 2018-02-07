Öksürük aslında faydalı bir tepki

Nezle, burun tıkanıklığı, boğaz enfeksiyonu gibi basit etkenlerden grip, kulak enfeksiyonu, krup, bronşit, zatürre, astım gibi daha ciddi solunum yolları hastalıkları öksürüğe neden olabiliyor. Ayrıca yabancı cisim, alerji, sigara, reflü, kistikfibrozis, kitle, tümör gibi faktörler de öksürüğe yol açıyor.

KUSMA DEVAM ETMİYORSA, SORUN YOK

Her öksürük farklı bir sağlık sorununa işaret ediyor. Örneğin havlama tarzında öksürük krupta, iç çeker gibi öksürük boğmacada, göğüste ötmeyle birlikte gerçekleşen öksürük ise astımda görülüyor. Ani başlayan ve morarmanın eşlik ettiği öksürük, yabancı cisim aspirasyonunda ortaya çıkıyor. Kişinin öksürükle birlikte kusması varsa, gece öksürükleri artıyorsa bunun nedeni reflü olabilir. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı öksürükler, gece gözleniyor. Öksürük, öğürme refleksini uyararak kusmaya da neden olabilir. Kusma devam etmedikçe, korkulacak bir durum olmuyor.

KREŞE GİDEN ÇOCUKLARDA HAFTALARCA SÜREBİLİYOR

Uzmanlara göre; rahatsızlık tespit edilirken; öksürüğün zamanı, şekli (balgamlı, kuru, havlama), nasıl başladığı (ani, beslenme ve efor sonrası, toz ve alerjenlere karşı), hangi şikayetlerin eşlik ettiği (ateş, hırıltılı solunum, nefes darlığı, burun tıkanıklığı, kusma, kilo kaybı, gece terlemesi) gibi durumlar mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Öksürük 2-3 haftayı geçmişse, hırıltı ile birlikte görülüyorsa, hastanın ateşi olmadığı halde devam ediyorsa, tekrarlıyorsa, hapşırık, burun tıkanıklığı ve kaşıntı da varsa, öksürük nedeninin alerjik olma olasılığı çok yüksek. Özellikle kreşe giden çocuklarda üst üste gelen soğuk algınlığı, öksürüğün haftalarca sürmesine neden olabiliyor. Sonuç olarak çocuğun öksürüğü üç günü geçiyorsa, öksürük giderek artıyorsa, öksürüğe ateş, nefes darlığı ve morarma eşlik ediyorsa, ani başlamış ve havlar tarzı öksürüyorsa, mutlaka bir doktora götürülüp muayene ettirilmesi gerekiyor.

ÇOCUKLAR EVDE İZLENEBİLİR

Genel durumu ve aktivitesi iyi, ateşi, hırıltılı solunum gibi nefes alma problemi olmayan çocuklar, ebeveynleri tarafından evde kontrol altında tutulabilir. Bu gibi durumlarda ise en iyi öksürük şurubu olan ılık su tercih edilmeli. Bol su ve sıvı alımı, boğazını yumuşatarak çocuğunuzu rahatlatır. Eğer burun tıkanıklığı varsa, deniz suyu veya fizyolojik serumlar ile açabilirsiniz. Hava kuruluğunda da öksürük olabileceğinden, alerjik dışı öksürük nedenlerinde ve basit üst solunum yolu enfeksiyonlarında uygun nemi sağlamak için su buharından faydalanabilirsiniz. Rastgele öksürük şurubu ve antibiyotik kullanmak yerine doktor kontrolünde bazı öksürük yumuşatıcı ilaçlar da tercih edilebilir.