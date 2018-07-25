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Oktar'ın grubu farklı illerdeki cezaevlerine gönderildi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan şüphelilerin, birbirleriyle iletişimlerini engellemek için farklı illerdeki cezaevlerine nakilleri yapıldı.

DHA | 25.07.2018 - 15:25..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun tutuklanan şüphelilerin aralarındaki iletişimi engellemek için önlem aldığı öğrenildi.

FARKLI İLLERE DAĞITILIYORLAR

Bu önlemler kapsamında Adnan Oktar'ın Edirne, Oktar Babuna'nın Tekirdağ, kadın şüphelilerden 10'unun Gebze, 20'sinin Bandırma Cezaevi'ne gönderildiği  öğrenilirken, tutuklanan diğer şüphelilerin de farklı cezaevlerine gönderileceği belirtildi.

MADDE KULLANIMI TEST EDİLİYOR

Tutuklanan şüphelilerin sayısı 169'a yükselirken,  herhangi bir madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için şüphelilerin kan örneklerinin alındığı ve Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklendiği  kaydedildi.

Soruşturma kapsamında şikayetçilerin sayısının da arttığı, mağdurların isimlerinin korunması amacıyla, konunun medyada magazinleştirilmesini engellemek adına önlemler alındığı da öğrenildi.

Örgütün para trafiğine ilişkin incelemelerin de devam ettiği kaydedildi.

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