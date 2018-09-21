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Oktar'ın pişmanlıktan faydalanan kediciği itiraflarda bulundu

Adnan Oktar grubunda 30 yıl yer alan Ayça Pars, tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakıldı.

AA | 21.09.2018 - 14:46..
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Oktar'ın pişmanlıktan faydalanan kediciği itiraflarda bulundu

Adnan Oktar grubunda 30 yıl yer alan Ayça Pars, İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Etkin pişmanlıktan  faydalanarak çeşitli beyanlarda bulunduktan sonra geçen hafta tahliye edilen  Pars, örgüte nasıl girdiğini, neler yaşadığını ve cezaevinde geçirdiği zamanı AA  muhabirine anlattı.

Oktar'ın pişmanlıktan faydalanan kediciği itiraflarda bulundu

Pars, 17 yaşında kolejde okuyan arkadaşlarıyla yazlıkta kalırken dini  bilgiler anlatan ve o zaman "Adnancılar" olarak isimlendirilen bazı insanlarla  tanıştığını belirterek, bir süre sonra Ortaköy'deki eve götürülerek Adnan Oktar'la tanıştırıldıklarını söyledi.

Pars, Oktar'ın herkesi tek tek seçerek gruplara ayırdığını, sonra da sadece 30-40 kişilik birinci grubun içindekilerle görüşmeye başladığını dile getirerek, örgüt içinde bir dönem toplu ayrılmaların yaşandığını, Oktar'ın ayrılan kişileri "münafık" olarak tanımladığını aktardı.

Oktar'ın pişmanlıktan faydalanan kediciği itiraflarda bulundu

"ADNAN OKTAR'IN İSTEDİĞİ MODELE GELENE KADAR ESTETİK YAPILIYORDU"

Oktar'ın tercih ettiği bir kadın modeli olduğunu anlatan Pars, "O bayanlara çeşitli kozmetik uygulamalar yaptırıyordu. Bazılarının yüzlerine estetik müdahale yapıldı. Adnan Oktar'ın istediği belli bir model var, o modele gelene kadar botoks gibi takviyelerle bu hale getiriliyordu. Diğerlerini yanında tutmuyordu." dedi.

Oktar'ın pişmanlıktan faydalanan kediciği itiraflarda bulundu

"FOTOĞRAFI OLMAYAN MUTLAKA ÇEKTİRİP PAYLAŞIYORDU"

Ayça Pars, Oktar'a "herkesin aşık olduğu kişi" imajının verilmeye  çalışıldığını dile getirerek, "Bir liste çıkarılıyordu, Adnan Oktar'la fotoğrafı olmayan kadınların mutlaka fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmaları  gerekiyordu. Herkesin mutlaka Adnan Oktar'ı ne kadar sevdiğiyle ilgili bir  paylaşım yapması zorunluydu. Bu paylaşımı yapmayanlara ceza veriliyordu.  Ayrılanlar aleyhine paylaşım yapılması isteniyordu." diye konuştu.

Oktar'ın pişmanlıktan faydalanan kediciği itiraflarda bulundu

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