Oktar Babuna gözaltına alındı

Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde dev bir operasyonla gözaltı ve aramalar başladı. Bu kapsamda Adnan Oktar ve örgütünden birçok isim gözaltına alındı.

KAMPANYA İLE ADINI DUYURU

Oktar Babuna da bu kapsamda gözaltına alınan isimlerden birisi oldu. Kamuoyu onu ilik kampanyasıyla tanımaya başladı.

Oktar Babuna kendisinin kanser olduğunu söyleyerek, Adnan Oktar ile birlikte ilik kampanyası başlatmış; bu kapsamda 160 bin kişinin ilik örneği toplanmıştı. Ancak daha sonra iliklerden 120 bininin kaybolduğu ortaya çıktı. İliklerin ABD'ye gönderildiği iddia edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KAMPANYAYI ENGELLEDİ

Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle Türkiye'de durdurulan kampanyanın Avustralya'da sürmesi üzerine Türkiye, Avustralya'yı uyararak kampanyanın durdurulmasını sağladı.

BABASI TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Ayrıca Oktar Babuna, Adnan Oktar için babasını reddetmiş bir isim. Oktar Babuna'nın babası Cevat Babuna; çocukları Tuğba, Ceydan, Eda, Hüma, Oktar ve 2 torununun da Adnan Hoca’nın himayesi altında olduğunu iddia etmişti.