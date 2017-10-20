Oktay Kaynarca kafaları karıştırdı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca aynı zamanda dizide partner olduğu Deniz Çakır ile bir beraberlik yaşamış ve uzun süre magazin gündeminden inmemişti.

DENİZ ÇAKIR'A GÖNDERME

Oktay Kaynarca'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir ayrılık paylaşımı kafaları karıştırdı. Oktay Kaynarca'nın bu ifadelerinin sürekli olarak diziden ayrılacağı yazılıp çizilen Deniz Çakır'a bir gönderme olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım...

"Yol ayrımları vardır bazen yolculuklarımızda, isteyerek ya da istemeyerek. O ayrımlarda belli olur gerçek dostluklar arkadaşlıklar, kimin kimi nasıl taşıdığı, nasıl değer verdiği aslında nereye koyduğu… Yolculuk devam eder etmesine etmelidir de, bazen azalarak da çoğalabileceğimizi unutmadan."