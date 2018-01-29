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Sinemayla ilgili kaynak bir eser: 'Senaryo Kitabı'

Sinema alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Öktem Başol'un kaynak niteliği taşıyan kitabı, İthaki Yayınları tarafından daha önce raflarda yerini almıştı.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 14:55..
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İthaki Yayınları, film incelemeleri ve film yapımı üzerine kitaplarıyla ekimden itibaren İthaki Sinema Dizisi’ne başlamıştı. Dizinin ilk eseri, Bilgi Üniversitesi Sinema Bölümünden Öktem Başol’un Senaryo Kitabı oldu.

Senaryo Yazım Teknikleri ve Film Öyküleri . 7 dosya halinde, 752 sayfa olan Senaryo Kitabı beyaz kağıda, renkli olarak yayımlanacak. İçinde yüzlerce filmden kareler, film analizleri ve senaryo örnekleri bulabileceğiniz bu değerli eser, yayımlandığında oldukça beğenilmişti.

Sinemayla ilgili kaynak bir eser: 'Senaryo Kitabı'

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitabı, özellikle sinemayla yakından ilgilenenlerin mutlaka okumaları gerekiyor.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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