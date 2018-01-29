Sinemayla ilgili kaynak bir eser: 'Senaryo Kitabı'

İthaki Yayınları, film incelemeleri ve film yapımı üzerine kitaplarıyla ekimden itibaren İthaki Sinema Dizisi’ne başlamıştı. Dizinin ilk eseri, Bilgi Üniversitesi Sinema Bölümünden Öktem Başol’un Senaryo Kitabı oldu.

Senaryo Yazım Teknikleri ve Film Öyküleri . 7 dosya halinde, 752 sayfa olan Senaryo Kitabı beyaz kağıda, renkli olarak yayımlanacak. İçinde yüzlerce filmden kareler, film analizleri ve senaryo örnekleri bulabileceğiniz bu değerli eser, yayımlandığında oldukça beğenilmişti.

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitabı, özellikle sinemayla yakından ilgilenenlerin mutlaka okumaları gerekiyor.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]