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Okul alışverişinde sadece fiyatlara bakmayın

Okul alışverişinde ucuzluk adı altında satılan ürünlerden uzak durulması gerekiyor.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 09:39..
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Yeni eğitim öğretim yılı, 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Veliler ve öğrenciler okul alışverişi telaşına düştü. Türketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, velileri ucuza satılan kırtasiye ve kıyafetleri almamaları konusunda uyardı.

"ÇOCUKLARINIZIN SAĞLIĞIYLA OYNAMAYIN"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Okul alışverişinde 'ucuzluk' adı altında satılan ürünlerde '3-5 kuruş kâr edelim' diye çocuklarımızın sağlığıyla oynamayalım, ucuza kaçmayalım. Sadece fiyatına bakarak aldığımız bu ürünler ileride çocuklarımızın sağlığında onulmaz yaralar açabilir." dedi.

Okul alışverişinde sadece fiyatlara bakmayın

"KALİTELİ KIRTASİYE MALZEMESİ ALIN"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okul alışverişlerinde yoğunluk yaşanacağını belirten Şahin, Mahmut "Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Kalitesiz okul malzemeleri, kırtasiye ürünler çocuklarımızın sağlığını direkt etkileyebilir." diye konuştu.

"MARKASI OLMAYAN ÜRÜNÜ ALMAYIN"

Mahmut Şahin, "Aldığımız kırtasiye ürünlerine dikkat edelim. Markası olmayan ürünlerden kaçınalım. Aldığımız boyalardan, kalemlere kadar kadar bütün ürünlere dikkat edelim. Mesela sokakta satılan boyalardan kesinlikle almayalım. Çünkü bunların hangi şartlarda yapıldığını bilmiyoruz. Okul alışverişinde 'ucuzluk' adı altında satılan ürünlerde '3-5 kuruş kâr edelim' diye çocuklarımızın sağlığıyla oynamayalım, ucuza kaçmayalım. Sadece fiyatına bakarak aldığımız bu ürünler ileride çocuklarımızın sağlığında onulmaz yaralar açabilir. İade garantisi olan ve daha sonra muhatap bulabileceğimiz yerden alışveriş yapmak bizim garantimizdir. Kırtasiye alımlarını aceleye getirip rastgele yerlerden almak bilinçli bir tüketici tercihi değildir." şeklinde konuştu.

Okul alışverişinde sadece fiyatlara bakmayın

KOKULU SİLGİ UYARISI

Mahmut Şahin, kokulu silgilerden çocukları uzak tutmak gerektiğini ifade ederek, "Okula yeni başlayan çocukların elinden silgi eksik olmaz. Kokulu silgilerden uzak durun." dedi.

"MERDİVENALTI ÜRÜNLER TERCİH EDİLMEMELİ"

Mahmut Şahin, markası, modeli belli olmayan ürünlerin satın alınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Aldığımız kırtasiye ürünlerinde 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulmadığına bakalım. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığı kontrol edelim. Oyuncak şeklinde olan kırtasiye ürünlerinde (CE) markasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Bakanlığın güvensiz ürünler listesini de kontrol edelim. Bu ürünlerden uzak duralım.'' ifadelerini kullandı.

Okul alışverişinde sadece fiyatlara bakmayın

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