Okul alışverişleri için internetten aramalar arttı

Hepsiburada, yaz tatili yorgunluğu ve harcamalarının ardından, okul ihtiyaçlarının ekonomik ve pratik bir alışveriş deneyimiyle karşılanmasına yardımcı olmak için alışveriş trendlerini paylaştı.

YÜZDE 40 ARTIŞ

İnternet üzerinden yapılan okul alışverişi aramalarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 oranında arttığını vurgulayan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Okul dönemi ülkemizde aileler için çok önemli bir dönem. Okula yeni başlayan ya da devam eden çocuklarının her ihtiyacını eksiksiz karşılamak isteyen aileler hem en ekonomik hem de en kaliteli ürünleri bulmanın peşinde. Biz de Hepsiburada olarak bu ihtiyaca özel “okula dönüş” konsepti altında, müşterilerimize en çok talep ettikleri yüzlerce çeşit ürünü tek tıkla ulaştırarak onların hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu vesileyle Hepsiburada olarak, tüm öğrencilerimizin başarılı bir öğretim yılı geçirmesini diliyoruz” dedi.

OKULLAR AÇILIRKEN EN ÇOK DEFTER ALINIYOR

Okul alışverişleriyle ilgili müşterilerin taleplerini inceleyen Hepsiburada, okul alışverişi hazırlıklarının en çok yapıldığı Ağustos ve Eylül aylarında ailelerin tercih ettiği ürünlerin başında defterlerin yer aldığını, ardından da kalem ve yazı gereçlerinin geldiğini açıkladı. En çok okul alışverişi yapan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Balıkesir, Tekirdağ ve Muğla olarak sıralandı. Alışverişlerin en yoğun yapıldığı yaş aralığı 26-45 olarak belirtilirken, erkeklerin kadınlara oranla daha çok alışveriş yaptığı paylaşıldı.

ÖĞRENCİLER ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİNİ GÖRMEK İSTİYOR

Hepsiburada, ebeveynlerin okul alışverişlerinde en çok dikkat ettikleri kriterleri; sağlığa uygun malzeme kullanımı, sağlam ve kullanışlı ürün ve çocuklarının sevdiği karakterleri barındırması olarak sıraladı. Öğrencilerin okul alışverişinde en çok önemsediği kriter ise, ürünlerin sevdikleri çizgi film karakterlerini içermesi olarak öne çıktı.

ÇANTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMELİ

Hepsiburada, ebeveynlerin okula dönüş kapsamında en çok talep gösterdiği ürünlerin arasında yer alan çantalara yönelik seçim yaparken, çantaların modellerinin yanı sıra kullanım rahatlığına baktıklarına dikkat çekti. Özellikle okul döneminde çantalardaki ağırlık yaklaşık birkaç katına çıkabiliyor. Çocukların kullanacağı çantalar seçilirken yapılacak yanlış bir tercih, çocuklarda küçük yaşlarda başlayacak ve tüm hayatları boyunca sürecek omuz, boyun, sırt, bel ağrıları, duruş bozuklukları gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Çocukların omurga ve iskelet yapılarına zarar vermemek adına dengeli kullanım sağlayan bir çanta modelinin tercih edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, çocuklar için çanta seçerken ilk dikkat edilmesi gereken noktanın çanta askıları olduğunu belirtiyor.