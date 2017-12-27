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Okul bahçesinde pompalı tüfekle saldırı

Gaziantep'te okulun bahçesinde top oynayan çocuklara pompalı tüfekle ateş açıldı: 5'i öğrenci, 7 kişi yaralandı.

İHA | 27.12.2017 - 21:29..
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Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Farabi Sokak’ta bulunan Nezihe Osman Atay Ortaokulu’nun bahçesinde top oynayan çocuklara doğru pompalı tüfekle ateş edildi.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu bahçede bulunan 5’i öğrenci toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, seslerin üzerine olay yerine gelen vatandaşlar ve çocukların yakınları tarafından özel araçlarla Şehitkamil devlet Hastanesi’ne getirildi.

Okul bahçesinde pompalı tüfekle saldırı

SALDIRGAN ARANIYOR

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tüfekli saldırgan ise olayın ardından kaçarak, kayıplara karıştığı bildirildi.

Okul bahçesinde pompalı tüfekle saldırı

Polis olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganın V.K isimli şahsın olduğunu tahmin edilirken, şahsın yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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